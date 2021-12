Le coup de mou se confirme pour la Sociedad d'Adnan Januzaj

La Real Sociedad est dans le dur et ça s'est confirmé samedi après-midi.

Longtemps à la lutte avec le Real, Séville et l'Atletico en tête de la Liga, la Real Sociedad est depuis rentrée dans le rang. Nouvelle illustration ce samedi avec la défaite des Basques, la quatrième consécutive en championnat, contre Villarreal (1-3).

La rencontre avait pourtant idéalement débuté pour Adnan Januzaj, titulaire et finalement remplacé à l'heure de jeu, et ses coéquipiers: Alexander Isak ouvrait le score à la demi-heure de jeu. Mais Villarreal réagissait dans la foulée via Gerard Moreno.

Et les affaires se compliquaient dès le retour des vestiaires pour les Basques, avec l'exclusion de Mikel Oyarzabal. En supériorité numérique, Villarreal a fait la différence grâce à Gerard Moreno, encore, à 20 minutes du terme et Samuel Chukwueze a ponctué les débats dans les arrêts de jeu.

La Real Sociedad encaisse une nouvelle défaite et reste coincée à la sixième place du classement, Villarreal grimpe au dixième rang.