Klopp ne veut transférer aucun joueur non vacciné : "Une menace constante pour nous tous"

Le mercato d'hiver va bientôt s'ouvrir, sur fond de Covid-19.

Le coronavirus reste bien présent et continue d'affecter le football de haut niveau, comme le montrent toutes les rencontres annulées ce week-end en Premier League.

Très sensible à ce sujet, Jürgen Klopp a déjà annoncé la couleur pour le prochain mercato. L'Allemand prévient en effet qu'il ne compte pas transférer de joueur non vacciné : "Je suis convaincu que le fait d'être vacciné ou non aura un impact pour les clubs qui achèteront cet hiver", a expliqué l'entraîneur de Liverpool lors de sa conférence de presse d'hier.

"Si un joueur n'est pas du tout vacciné, il représente une menace constante pour nous tous. Qu'il le veuille ou non, malgré ses bonnes intentions, il représente un danger", poursuit l'Allemand.

Six des dix matchs de Premier League n'ont pu avoir lieu ce week-end en raison d'un grand nombre d'infections dans plusieurs clubs : "D'un point de vue organisationnel, cela devient désordonné car il faut mettre en place d'autres scénarii. Un joueur non vacciné doit se changer dans un autre vestiaire, il doit manger dans une autre salle à manger, il doit s'asseoir dans un autre bus, il doit conduire dans une autre voiture. Si vous voulez vraiment suivre les protocoles, c'est incroyablement difficile à faire. Le fait de voyager dans un autre pays pour un match international est également problématique, car au retour le joueur concerné doit s'isoler, etc. Donc oui, le fait d'être vacciné ou non sera pris en compte au niveau de notre recrutement."