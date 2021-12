🎥 La belle talonnade d'Eden Hazard contre Cadix

Eden Hazard a disputé 90 minutes ce dimanche contre Cadix. Cela faisait longtemps.

Si le Diable Rouge n'a pas pu être décisif durant la rencontre, il a paru en jambes et est monté en puissance durant la rencontre. Ses combinaisons avec Karim Benzema, notamment, ont été intéressantes, comme sur cette talonnade en un temps, geste "à la Hazard" qu'on se réjouit de revoir après des mois très difficiles. Et oui, actuellement, on doit s'en contenter ...