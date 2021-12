(Exclusif) Rocky Bushiri veut revenir plus fort : "Je sens que je suis sur la bonne voie"

En mars dernier, le Belge s'était occasionné une lésion du ménisque. Une blessure qui mettra fin à sa saison et qui l'éloignera des terrains pendant quatre mois.

Après avoir été opéré, Rocky Bushiri a suivi une longue rééducation de quatre mois avant de pouvoir retrouver le chemin des entraînements. "Tout s'est bien déroulé que ce soit depuis mon opération chez le docteur Declercq à Anvers à mon suivi quotidien. Ce coup d'arrêt fut dur mentalement, mais je ne suis pas quelqu'un qui va s'apitoyer sur son sort. J'en ai alors profité pour découvrir de nouvelles choses et m'occuper l'esprit. J'ai pris des cours de piano, j'ai analysé beaucoup de matchs et j'ai effectué des séances doubles de remise en forme", nous confie le joueur âgé de 22 ans.

© photonews

Le joueur de Norwich City retrouve tout doucement ses sensations. "J'ai joué il y a peu de temps deux rencontres avec les U23 et je me sens bien. Évidemment, je manque encore de rythme, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Mes tests physiques le prouvent puisqu'ils sont meilleurs qu'avant", précise le défenseur central flashé à 35km/h.

"Une saison compliquée et à vite oublier"

Après une éclosion à Eupen durant l'exercice 2018-2019, le Bruxellois avait rallié Norwich avant d'être prêté à Blackpool puis à Saint-Trond au mois de janvier 2020. Après sept rencontres chez les Canaris, le championnat sera arrêté à cause du coronavirus. La saison dernière, il faisait son retour en D1A du côté de Malines durant la première partie de saison avant de retourner à Eupen durant le mercato hivernal. "Une saison compliquée et à vite oublier. J'ai bien débuté à Malines en devenant rapidement titulaire puis le Covid-19 s'est invité dans les vestiaires, et il m'a fallu du temps pour récupérer. Cela a duré longtemps et j'ai repris un peu trop vite. J'ai perdu ma place puis je suis parti à Eupen, et la suite on la connaît avec cette blessure. Mais mon but était de revenir plus fort, et c'est le cas", prévient l'ancien joueur d'Ostende.

© photonews

Quel avenir pour Rocky Bushiri ? "J'espère évoluer avec l'équipe première de Norwich, mais je dois encore franchir un palier. Avec le club, nous réfléchissons à la prochaine étape et destination qui me permettra d'y parvenir. Je veux rejouer et poursuivre ma progression. Un retour en D1A ? Peut-être, mais il faut un projet intéressant et adapté à ma situation car j'ai déjà défendu les couleurs de quatre clubs en Belgique. Une aventure dans un nouveau championnat ? Pourquoi pas ! J'adore découvrir de nouvelles choses et le monde du football est rempli de surprises. Ce que l'on peut me souhaiter pour 2022 ? Beaucoup de temps de jeu. Puis, j'ai hâte d'aller au duel, tacler et me frotter aux attaquants adverses", a conclu l'ancien Diablotin.