Xavi a fait ses choix pour le Mercato

Le technicien espagnol a ciblé ce qu'il manque à son équipe.

A l'approche du mercato d'hiver en janvier, le FC Barcelone fait l'objet de très nombreuses rumeurs. Mais d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce lundi, les priorités de l'entraîneur des Blaugrana Xavi ont été clairement définies : l'ailier de Manchester City Ferran Torres (21 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) et le buteur de Manchester United Edinson Cavani (34 ans, 5 apparitions et 1 but en Premier League cette saison).

Si l'actuel 7e de Liga surveille bien évidemment d'autres profils, l'Espagnol et l'Uruguayen incarnent les premiers choix du technicien espagnol, qui aimerait pouvoir rapidement compter sur eux. L'objectif ? Recruter les deux hommes avant la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, prévue contre le Real Madrid le 12 janvier prochain.