Maxime Chanot vit un rêve éveillé et savoure : "On ne se rend pas compte de l'exploit réalisé"

New York City FC a remporté le premier championnat de Major League Soccer (MLS) de son histoire après avoir battu les Portland Timbers aux tirs au but il y a un peu plus de dix jours.

Plusieurs jours après le sacre, Maxime Chanot vit un rêve éveillé et savoure toujours autant. "Depuis le titre, cela n'a pas arrêté. À notre retour de Portland, nous avons été accueillis comme il se doit par les fans à New York. Puis, nous avons été reçus à la mairie et avons reçu les clés de la ville de la part du maire de New York, Bill de Blasio. C'était incroyable voire exceptionnel vu que c'est seulement la huitième fois que cela arrive", nous confie l'ancien joueur de Courtrai et du Beerschot. "On ne se rend pas compte de l'exploit réalisé. Il y a plus de 15 franchises professionnelles au sein de la ville. Cela faisait depuis dix ans et la victoire des Giants (NFL) au Super Bowl en 2011 que la ville attendait un titre dans une ligue majeure. De mon côté, c’est mon tout premier trophée de ma carrière. C’est donc quelque chose de vraiment spécial pour moi", a souligné le joueur âgé de 32 ans.

"Remporter la MLS, c'est fort compliqué avec le système des playoffs et le salary cap. Nous avions échoué à cinq reprises en demi-finale et ces échecs ont poussé l'équipe à mieux aborder cet exercice. L'importance du vestiaire et ce mix entre les jeunes et les anciens ont porté leurs fruits. Une magnifique saison."

Elément clef de sa franchise (100% de temps de jeu en playoffs et une grosse prestation en finale), le défenseur central se repose seulement maintenant. "C'est depuis lundi que nous soufflons un peu. C'était plus épuisant d'assister à tous ces évènements que de jouer au football", précise-t-il en rigolant. "Je reste ici pour les fêtes et la reprise avec le club a lieu le 15 janvier. Nous reprenons plus tôt car nous allons disputer au mois de février la Ligue des champions de la CONCACAF et nous affronterons les CCL Santos de Guapiles, une équipe du Costa Rica", ajoute le natif de Nancy.

Après cinq saisons passées à New York, Chanot est désormais le plus ancien du vestiaire. "En comparaison avec ce qu'il était il y a quatre ans, le club a totalement changé son idéologie. Au début, des vedettes comme Lampard, Pirlo et Villa ont dû être engagées pour faire connaître le club. Cette stratégie de marketing a fonctionné puisqu'aux États-Unis et en Europe, tout le monde connaît le New York City FC. Désormais, le club recrute essentiellement des jeunes joueurs talentueux dans le but de les vendre et d'effectuer de belles plus-values. Il y a moins de noms ronflants qu'autrefois, mais le niveau de la compétition n'a pas baissé. Et moi, je suis toujours là fidèle au poste alors que tout peut aller très vite ici. Et ça, c'est une belle performance aussi", déclare l'ancien joueur de Reims.

Quel avenir pour le Luxembourgeois ? "Je suis encore sous contrat avec New York City l’année prochaine donc je serai encore là. Puis on verra ce qui se passera parce que je pense avoir désormais une belle cote aux USA. Je suis très épanoui en MLS et ma famille et moi nous sentons très bien aux États-Unis. J'ai eu plusieurs opportunités de rentrer en Europe, mais mes repères et ma stabilité sont ici désormais", a conclu Maxime Chanot.