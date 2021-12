🎥 Dieumerci Ndongala et l'APOEL remportent le derby de Nicosie

Le derby de Nicosie est bouillant, mais aussi politique. 80% des supporters de l'Omonia se déclarent associés à l'AKEL, le parti communiste chypriote tandis que l'APOEL est considéré comme le club de la bourgeoisie.

Un derby bouillant qui a été remporté par Dieumerci Ndongala et les siens sur le score de 4-2. L'ancien joueur de Genk et du Standard a réalisé une grosse prestation et a un pied dans trois buts en étant à la base des actions. À noter que l'ancien Gantois Giorgi Kvilitaia a marqué le troisième but de l'ogre chypriote.

Grâce à ce succès contre son rival, l'APOEL se hisse à la sixième place du classement et renoue surtout avec la victoire après trois partages consécutifs.