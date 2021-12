La poisse pour Leandro Trossard : "Nous devrons prendre une décision de dernière minute"

L'international a inscrit un beau but lors de la victoire des siens face au promu Brentford.

Brighton n'avait plus gagné à domicile en Premier League depuis le 19 septembre.

Onze rencontres plus tard, les Seagulls ont retrouvé les joies de la victoire chez eux contre le promu Brentford, grâce notamment à un but de Leandro Trossard (revoir le but), auteur de l'ouverture du score.

Buteur à la 34e minute de jeu, l'ancien joueur de Genk avait malheureusement dû être remplacé à la pause, suite à un problème aux ischio-jambiers.

Trossard est désormais incertain pour le choc de mercredi, en déplacement à Chelsea.

Une mesure préventive prise par l'entraîneur des Seagulls, qui espère pouvoir compter sur le Diable Rouge : "Il est sorti par précaution car il sentait une tension au niveau des ischios. Sa disponibilité à Chelsea dépendra de sa récupération. Nous allons voir comment ça se passe dans les prochaines 24-48 heures. Nous devrons, de toute façon, prendre une décision de dernière minute", explique Graham Potter dans des props repris par l'Irishtimes.