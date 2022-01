Premier League: un choc et deux derbys au programme du jour de l'an

Un menu intéressant dès pour ouvrir l'année 2022 en Premier League.

La folle période des fêtes se poursuit en Premier League. Si le championnat anglais avait pris un jour de repos vendredi, le foot reprend ses droits ce week-end outre-Manche. Avec un choc de haut de tableau pour ouvrir les festivités.

Arsenal-City pour lancer l'année

Le leader, Manchester City, se déplace en effet sur la pelouse du quatrième, Arsenal. L'occasion pour les Sky Blues de mettre la pression sur leurs poursuivants. Kevin De Bruyne et ses partenaires devront se méfier des Gunners qui surfent sur une série de cinq victoires consécutives et qui ont planté 14 buts lors de leurs trois derniers matchs. Libéré de quarantaine, Albert Sambi Lokonga pourrait en profiter pour faire son retour à la compétition.

Derbys londoniens

La suite de la journée sera animée par deux derbys londoniens. Watford, en principe sans Christian Kabasele, accueille le Tottenham d'Antonio Conte, tandis que Christian Benteke et Crystal Palace se mesureront a West Ham en début de soirée.

La 21e journée se poursuivra ensuite dimanche, avec, entre autres, l'affiche du week-end entre Chelsea et Liverpool, les deux rivaux de Manchester City dans la course au titre qui, s'ils veulent continuer à espérer, n'ont déjà plus le droit de lâcher des plumes...