Un joueur de Southampton met un terme à sa carrière l'âge de 26 ans

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en octobre 2018 alors qu'il était en prêt à Middlesbrough (D2 anglaise), Sam McQueen (26 ans) n'est jamais parvenu à retrouver les terrains. L'ex-international Espoirs (1 sélection) a connu de nombreux contretemps dans sa convalescence, dont une infection qui l'a obligé à repasser plusieurs fois par la case opération. Alors que son corps ne lui permettait plus de supporter l'intensité des entraînements sans douleur, le défenseur de Southampton a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière.

Arrivé au centre de formation de Southampton à l'âge de 8 ans, McQueen a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues avec les Saints.

