En Ligue 1, la bagarre est à tous les étages, sauf pour le titre

Malgré quelques petits accrocs, le Paris Saint-Germain fonce droit vers un dixième titre de champion de France.

Malgré les multiples problèmes du début de saison liés aux supporters, la Ligue 1 offre cette année un beau visage fait de bonnes et de mauvaises surprises, et beaucoup de suspense. En Coupe d'Europe, les six clubs engagés ont passé l'hiver au chaud, dont quatre d'entre eux en terminant à la première place de leur groupe, ce qui démontre que le football français se porte bien en cet exercice 2021-2022.

En tête de l'affiche, le PSG déroule et fonce vers un dixième titre de champion de France. Les Parisiens ne prestent pas toujours au niveau attendu, mais les chiffres sont là: 46/57 et treize points d'avance sur le dauphin Niçois, les hommes de Mauricio Pochettino sont très bien partis pour reprendre la couronne qu'ils ont cédé à Lille la saison dernière.

Lille, où Christophe Galtier a laissé un grand vide en s'engageant à Nice. Les Aiglons sont une des belles surprises de ce début de saison et sont entrés en 2022 à la deuxième place. Solides défensivement, Nice a pu compter sur un duo offensif Amine Gouiri - Andy Delort pour inscrire quinze des 29 buts du GYM en championnat. Juste derrière, le Marseille de Sampaoli qui manque parfois de saveur offensive, le Rennes de Bruno Génésio qui peine dès que le niveau s'élève et la belle surprise de Montpellier complètent les places européennes.

Sixième, Monaco ne pointe qu'à quatre longueurs de Nice et Marseille. Cependant, les Monégasques ont limogé Nico Kovac, et Philippe Clement arrive pour le remplacer. Il s'agit là d'un beau défi pour le futur ex-entraineur de Bruges, qui aura comme objectif de qualifier Monaco pour l'Europa League, au minimum.

Champion de France l'année dernière au nez et à la barbe du PSG, Lille a vécu une première partie de saison décevante. Affaiblis par les départs de Soumaré, Maignan, Araujo et bien évidemment Christophe Galtier, Lille pointe à la huitième place de Ligue 1, mais ne compte que cinq unités de retard sur Nice et Marseille. Efficaces offensivement, les Dogues, qui vont devoir remplacer Jonathan Ikoné parti pour la Fiorentina, manquent clairement de solidité défensive. Un élément que Jocelyn Gouvrennec devra corriger au plus vite s'il veut voir son équipe de battre d'un peu plus près pour les places européennes.

Rafraichissants, Lens et Strasbourg pointent aux neuf et dixièmes places. Les deux formations sont joueuses, marquent beaucoup, encaissent également, et participent de manière active au beau spectacle qu'offre la Ligue 1 cette saison. Ajorque et Diallo font le travail offensif pour les Alsaciens, alors que six joueurs Lensois ont inscrit au minimum trois buts dans une équipe où le danger peut venir de partout.

Le mauvais élève de cette première partie de saison, c'est Lyon. Les Gones pointent à la treizième place et sont aussi près d'une place en Ligue des Champions que d'une place de barragiste. Les hommes de Peter Bosz sont capables de coups d'éclats, mais perdent beaucoup trop de points contre les équipes de bas de classement. Malgré un 16/18 dans leur groupe d'Europa League, Lyon ne preste pas au niveau attendu. Les Gones n'ont remporté que six de leurs 18 rencontres de championnat et sont presque condamnés à l'impossible s'ils veulent se qualifier pour une compétition européenne.

En bas de tableau également, la bataille fait rage. Bon dernier, Saint-Etienne a recruté Pascal Dupraz pour ramener le pragmatisme et la solidité défensive dont les Verts ont besoin pour parvenir à se sauver. Devant eux, Troyes, Clermont, Bordeaux, Metz et Lorient se tiennent en une petite unité, et il est impossible à l'heure actuelle de savoir laquelle de ces équipes descendra en Ligue 2 la saison prochaine.

De la bagarre pour les places européennes, des équipes joueuses et rafraichissantes au milieu de tableau, de la bagarre pour le maintien. Des belles surprises, des mauvaises surprises, tous les ingrédients sont réunis pour que la Ligue 1 nous offre une seconde partie de saison aussi belle que la première.