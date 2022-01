Mircea Rednic licencié fin 2021 en Roumanie et en conflit avec son ancien club

Mircea Rednic n'a pas passé d'agréables fêtes. L'ancien coach du Standard de Liège a été licencié par son club, le FC Dinamo, et est toujours en conflit avec celui-ci.

La saison du FC Dinamo ne s'est pas déroulée comme prévu : le club de Bucarest est actuellement avant-dernier de D1 roumaine, loin de son statut (18 titres de champion national) et Mircea Rednic en a fait les frais, lui qui n'était arrivé qu'en octobre dernier. Rednic retrouvait alors le Dinamo Bucarest pour la ... cinquième fois de sa carrière d'entraîneur.

Licencié le 21 décembre dernier, Mircea Rednic est donc libre cette année. On imagine que son nom sera rapidement cité en Belgique si un poste se libère - l'ancien entraîneur de Mouscron et du Standard s'était notamment proposé auprès de la direction liégeoise avant que Mbaye Leye lui soit préféré. En attendant, Rednic devra régler un conflit avec son ex-club : comme le rapporte la Gazeta Sporturilor, le FC Dinamo lui propose un mois et demi de salaire en guise de compensation, mais Mircea Rednic pourrait demander quatre mois comme le prévoyait la clause du contrat.