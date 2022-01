Tom Saintfiet pointe les clubs européens du doigt : "Leur comportement envers la CAN, c'est du racisme"

Tom Saintfiet dispute la CAN avec la Gambie, qu'il a qualifiée pour la première fois de son histoire. Il regrette cependant que la compétition soit mal considérée en Europe.

De nombreux clubs européens tentent en effet de dissuader leurs joueurs internationaux africains de se rendre à la CAN, ce qui ne plaît pas à Tom Saintfiet, globe-trotter et habitué du continent : "Je trouve cela tout simplement raciste de la part de l'Europe. Beaucoup de compétitions européennes, comme en Scandinavie, perdent des joueurs à chaque fois durant le Mondial ou l'Euro", pointe-t-il dans le Nieuwsblad.

"Doivent-elles laisser leurs joueurs y aller ou se plaindre également ? C'est égocentrique de la part des grands clubs d'empêcher leurs joueurs de disputer la CAN. On a entendu moins de plaintes au sujet d'un Mondial au Qatar en hiver ou de l'Euro durant une période de pandémie", pointe le sélectionneur de la Gambie. "Il n'y a pas plus de cas de Covid en Afrique qu'en Premier League, où les matchs sont reportés ces dernières semaines".

La Gambie, de son côté, est en tout cas frappée de plein fouet par le coronavirus : le match de préparation contre l'Algérie a été annulé, Saintfiet évoquant 16 joueurs testés positifs au Covid-19. La compétition s'annonce compliquée pour les Scorpions.