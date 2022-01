Coronavirus : Jan Vertonghen, Mile Svilar et Roman Yaremchuk se rajoutent à la longue liste

Le Belge de 34 ans a été testé positif au Portugal.

Jan Vertonghen est le septième joueur de Benfica a avoir été testé positif au Covid-19, comme l'a annoncé le club portugais.

L'Europe est frappée de plein fouet, et le football de haut niveau n'y échappe pas avec des cas d'infections qui touchent de nombreux clubs et chamboule les différents championnats.

Outre Vertonghen, les gardiens de but Odysseas Vlachodimos et Mile Svilar (ex-Anderlecht), Roman Yaremchuk (ex-La Gantoise), Soualiho Meité, Pizzi et Nemanja Radonjic ont également été testés positif et mis en quarantaine.

Dimanche, Benfica, troisième de Primeira Liga à sept points de Porto, reçoit Pacos de Ferreira à l'occasion de la 17e journée.