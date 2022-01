Michael Ngadeu veut remporter la CAN avec le Cameroun : "Peut-être le meilleur moment pour dire au revoir"

Le défenseur camerounais dévoile ses ambitions à quelques heures du coup d'envoi de la CAN.

Michael Ngadeu ne le cache : il est proche de raccrocher les crampons avec l'équipe nationale du Cameroun. Mais le défenseur de Gand espère pouvoir remporter la CAN pour partir par la grande porte : "Organiser la CAN et la gagner ? Ce serait fantastique et ce sera peut-être le meilleur moment pour dire au revoir en tant qu'international. Je ne peux pas imaginer meilleur adieu", a-t-il déclaré pour Het Laatste Nieuws.

Malgré tout, le joueur de 31 ans reste les pieds sur terre : "Le football africain a énormément évolué ces dernières années et il faut s'attendre à des surprises. Personne n'a peur d'équipes comme le Cameroun et de la Côte d'Ivoire."