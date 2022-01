Eliot Matazo titulaire dès la première de Clément : "Un bon état d'esprit pour la suite"

Eliot Matazo entame bien 2022 à titre personnel, même si l'AS Monaco a perdu deux points à Nantes.

Le Belge a été titularisé d'emblée par Philippe Clément et va donc espérer de s'imposer comme un titulaire indiscutable à l'ASM en 2022. Ce samedi, cependant, le club principautaire a perdu des points précieux sur la pelouse du FC Nantes. "Nous sommes un peu déçus mais retenons de bonnes choses. Nous avons tout donné, avec l’ambition de l’emporter jusqu’au bout et, même à dix contre onze, nous avons eu plusieurs contre-attaques à jouer. Nous n’avons rien lâché jusqu’à la dernière seconde. Nous allons nous appuyer sur cet état d’esprit pour la suite", déclare Eliot Matazo sur le site officiel de Monaco.

Le nouvel entraîneur monégasque a amené une nouvelle dynamique, affirme le milieu de terrain international espoir : Il y avait de nouvelles consignes, ce sont les débuts et je pense que dès l’entame de match cela s’est vu, avec beaucoup d’agressivité, avec une possession de balle largement en notre faveur et beaucoup de courses et d’appels. Nous avons beaucoup d’entraînements et de matchs devant nous pour continuer à appliquer au mieux ce que le coach nous demande", espère Matazo.

50'⏱La bataille de l'entrejeu.Let's goo Eliot 👊 #FCNASM I 𝟬-𝟬 pic.twitter.com/h2gHf6KE2t — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 9, 2022