Mohamed Salah veut prolonger à Liverpool : "ce n'est pas entre mes mains"

Dans un long entretien accordé au magazine GQ, Mohamed Salah (23 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues) a déclaré vouloir rester chez les Reds. Sous contrat jusqu'en 2023, le Pharaon ne demanderait selon lui pas de "folies". "Je veux prolonger, mais cela n'est pas entre mes mains. Les dirigeants savent ce que je veux, et ce ne sont pas du tout des folies."

De quoi mettre un petit coup de pression sur ses dirigeants, lui qui gagne déjà 12 millions d'euros par an (selon Foot Mercato).

“I sacrificed everything I could just to be sitting here, now. I gave everything. All my life was just for football.”

Mo Salah covers the February issue of GQ. #NewBritishGQ #GQGlobal @GQSports https://t.co/SGDE1kLDXJ