Raúl García déplore la délocalisation de la Supercoupe : ''Plus personne ne pense aux supporters''

Cette semaine, le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao se rendront en Arabie Saoudite pour y jouer la Supercoupe d'Espagne.

En 2019, la ligue espagnole signait un contrat avec le gouvernement saoudien pour pouvoir accueillir la Supercoupe d'Espagne.

La rencontre changeait de format et devenait un 'final four' avec le champion et le dauphin de la saison écoulée, ainsi que les deux finalistes de la coupe.

Cette semaine, le stade King Fahd de la capitale saoudienne Riyad servira de décor à cette compétition, à 6000 kilomètres des supporters espagnols.

Une situation que déplore Raúl García, défenseur de l'Athletic Bilbao : "Le football a beaucoup changé, car plus personne ne pense aux supporters. Il s'agit seulement de gagner de l'argent et trouver de nouveaux sponsors. Nous perdons les bases du football."

Barcelone affrontera le Real Madrid demain, avant Atlético Madrid - Athletic Bilbao jeudi. Les deux vainqueurs se retrouveront dimanche pour la finale.