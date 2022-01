Supercoupe d'Espagne : les deux "gros" pourraient gagner bien plus que les autres

L'histoire des deux titans du football espagnol, le Real et le Barca, leur permettrait de gagner des sommes considérables s'ils viennent à remporter la compétition qui s'ouvre ce soir.

Mundo Deportivo révèle que chaque club participant à la Supercoupe, dont le format est adapté depuis plusieurs années à 4 équipes et réparti sur deux tours, est assuré de toucher 800 000 euros Le Barça et le Real, en raison de leur historique dans la compétition toucheront une part plus importante, à savoir 6,8 millions d'euros, même s'ils ne se qualifient pas pour la finale. Le Real ou le Barca pourrait ainsi glaner 12 millions d'euros en cas de victoire finale. Lors de la dernière édition de la Supercoupe, jouée à Séville, la somme était beaucoup plus faible : 0,8 millions pour le Real et la Real Sociedad en tant que demi-finalistes, 1,4 millions pour le Barça en tant que finaliste et "seulement" 2 millions pour le vainqueur, l'Athletic Bilbao.