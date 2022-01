Koscielny ne veut pas quitter Bordeaux malgré les reproches: "Bien sûr que j'aime le vin"

L'ancien international et joueur d'Arsenal réfute les accusations.

Comme nous l'indiquions mercredi, Bordeaux souhaite se séparer de son défenseur central Laurent Koscielny (36 ans, 11 matchs en L1 cette saison). Une déception pour l'ex-international français, qui veut s'accrocher, répondant par ailleurs aux accusations sur son hygiène de vie.

"Cela fait 18 ans que je suis professionnel. Regardez ma carrière et comptez le nombre de matchs que j'ai fait. C'est parce que j'aime le vin ? Bien sûr que j'aime le vin, je suis dans une région viticole, et donc je peux avoir des moments en famille où on déguste du bon vin. Mais après, il y a le travail et je suis toujours sur le terrain, à fond et à l'heure", s'est défendu le Girondin pour L'Equipe.

"Quitter le navire comme ça, alors là, pas du tout. J'ai envie de me battre pour l'équipe afin d'obtenir le maintien le plus rapidement possible. Il y a des personnes ici qui méritent qu'on se donne pour rester en L1. Et je veux encore aider le club. C'est un moment difficile mais il faut rester calme et on trouvera une solution", a rajouté Koscielny, prêt à réaliser des efforts sur la question salariale.