Youri Tielemans sur le départ ? "Je ne peux pas garantir qu'il restera"

Youri Tielemans prolongera-t-il son bail à Leicester City ? Le Diable Rouge est sous contrat jusqu'en juin 2023, et l'été prochain pourrait bien être décisif pour lui. Brendan Rodgers le sait, et ne vend pas de rêve à ses supporters.

Auteur d'une nouvelle excellente saison avec Leicester City (23 matchs, 6 buts, 3 assists), Youri Tielemans est l'un des milieux de terrain les plus convoités de Premier League et à 24 ans, à un an et demi de la fin de son contrat, il semble plus que jamais sur le départ. Les négociations concernant une prolongation ont souvent semblé proche de leur dénouement, mais Brendan Rodgers est lucide : "Il est à un âge et un stade de sa carrière où il doit s'assurer de regarder toutes les options. J'aimerais qu'il reste ici, à Leicester, mais je comprends qu'une carrière est courte", reconnaît le coach des Foxes dans des propos relayés par Sky Sports.

J'ai une relation très proche avec Youri, mais une carrière est courte

"Pour les joueurs, c'est une question d'ambition, de défis et aussi parfois d'environnement différent. Ca s'est vu à de nombreuses reprises. Une équipe va même gagner la Ligue des Champions et un joueur partira, c'est la nature des choses. Je ne peux qu'espérer continuer à l'améliorer en tant que joueur, le maintenir concentré et laisser le reste se régler", relativise Rodgers. "Nous avons une relation très proche, je me suis engagé auprès de lui à son arrivée (...) Vous pouvez voir le plaisir qu'a Youri à être ici, il aime ça, mais il faut comprendre que leur carrière est courte".