Cristiano Ronaldo est loin d'en avoir fini : le Portugais espère encore jouer longtemps

Cristiano Ronaldo ne semble pas faiblir, même à bientôt 37 ans. Et le Portugais a, selon lui, encore quelques belles années sous le pied !

Cristiano Ronaldo aura 37 ans le mois prochain, et réalise encore une saison pleine pour son retour à Manchester United avec 14 buts en 22 rencontres. Le Portugais est une véritable machine et son physique devrait lui permettre de jouer encore quelques années : "N'exagérons pas, je ne vais pas dire que je me sens comme quand j'avais 25 ans. Mais je me sens comme si j'en avais 30", déclare-t-il à ESPN.

"Je prends bien soin de mon corps et de mon esprit. J'ai compris récemment qu'après 33 ans, c'était toujours possible de rester dans le coup si vous preniez soin de vous. Le plus dur est l'esprit. Je veux découvrir si je suis capable de jouer jusqu'à 40, 41, 42 ans", conclut CR7, qui a donc de sacrées ambitions.