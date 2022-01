Bundesliga : Wolfsburg et ses Diables partagent, défaite pour Orel Mangala avec Stuttgart

Les résultats des matchs de cette après-midi en Bundesliga, avec des Diables Rouges concernés.

Florian Kohfeldt, le coach de Wolfsburg, titularisait Sebastiaan Bornauw et Koen Casteels en vue de la récéption de l'Hertha Berlin (0-0). Dans un match sans buts, Aster Vranckx et Dodi Lukebakio, qui étaient de retour avec le groupe, sont montés au jeu (63e) mais n'ont pas réussi à changer la donne du match. Wolfsburg rate l'occasion de dépasser l'Hertha au classement.

Orel Mangala, titulaire avec Stuttgart, s'est incliné sur la pelouse du RB Leipzig (0-2), sur des buts d'André Silva et de Christopher Nkunku. Stuttgart reste coincé à une dangereuse 18e place, et compte un match en plus qu'Augsburg, qui compte le même nombre de points.

Les autres résultats : le Bayern déroule avec un missile de Corentin Tolisso

Le Bayern Munich s'est facilement imposé sur la pelouse de Cologne (0-4). Corentin Tolisso a inscrit une magnifique demie-volée terminant sa course dans la lucarne. Robert Lewandowski s'est aussi fait plaisir, avec un triplé.

Mayence s'est imposé 1-0 face à Bochum et l'Union Berlin s'est imposé 2-1 face à l'Hoffenheim de l'ancien anderlechtois Jacob Bruun Larsen.