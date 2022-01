Le Nigéria assomme le Soudan et se qualifie pour les huitièmes de finales

Deux anciens de notre championnat se sont illustrés en inscrivant leur nom au marquoir.

Dans le groupe D de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria affrontait le Soudan au stade Roumde Adjia.

Plusieurs noms côté nigérian, en l'absence de Paul Onuachu, sont bien connus de notre championnat. Moses Simon (ex-Gand), Wilfried Ndidi (ex-Genk), et Taiwo Awoniyi (ex-Mouscron) étaient titulaires. Henry Onyekuru (ex-Eupen et Anderlecht) était quant à lui sur le banc et est monté au jeu.

Les Super Eagles ont ouvert le score dès la 3e minute via le joueur de la Villareal, Samuel Chukwueze. Avant la mi-temps, Taiwo Awoniyi a doublé la mise. La deuxième mi-temps a commencé comme la première s'est finie : avec un but. A la 46e, c'est Moses Simon qui a inscrit le 3e but des Nigérians. Les Soudanais réduiront l'écart sur pénalty mais ce ne sera pas suffisant. Le Nigéria, avec 6 points, se qualifie d'ores et déjà pour les huitièmes de finale de la CAN.