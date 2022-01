Officiel: Malines ne se rendra pas à OHL

Les Malinois ont deux gardiens testés positifs, mais n'ont pas obtenu le report de la Pro League.

C'est désormais officiel, Malines ne se rendra pas à Den Dreef cette après-midi pour disputer la rencontre face à OHL. En réponse à la décision de ne pas reporter la rencontre, les Malinois voulaient une réaction forte: "En tant que direction, nous avons été très déçus de la décision du comité du calendrier", a déclaré le PDG de KVM, Frank Lagast.

"La veille du match, nous avons reçu le message de refus et la suggestion de faire appel à un gardien U23 supplémentaire. Un certain nombre de jeunes joueurs ne sont pas dans le protocole de test. Compte tenu des taux d'infection élevés, le club choisit évidemment de ne pas mélanger des joueurs non testés avec des joueurs ayant passé un test PCR négatif ou reçu un rappel. La santé de chacun passe avant tout, toujours. Nous savons que nous risquons désormais une défaite par forfait, mais la santé de nos joueurs passe avant tout", déclare Frank Lagast.

Même son de cloche du côté de Wouter Vrancken, qui soutient également pleinement cette décision: "Cette semaine, le groupe d'entraînement était composé d'un mélange de joueurs qui venaient de sortir de quarantaine après une infection et de joueurs qui avaient reçu une injection de rappel."

L'entraineur adjoint, Steven Defour, est lui aussi d'accord avec cette décision prise par le Conseil d'Administration du KVM: "Nous ne voulons certainement pas prendre de risques en appelant maintenant des joueurs testés négatifs avec des joueurs non testés. Vous entendez dire que des problèmes cardiaques potentiels peuvent survenir lors d'efforts sportifs intensifs après une infection. Nous voulons éviter tout risque."

Changer les règles

Le KV Mechelen demande toujours à la Pro League d'adapter sa règle concernant les gardiens testés positifs: "Si 2 des 3 gardiens, dont le gardien avec le plus de minutes de jeu, sont testés positifs, un match sera reporté. Même s'ils ont moins de 21 ans. Nous avons mis ceux qui font partie de notreéquipe A sur notre liste cet été. Nous regrettons que la Pro League ne compte pas les jeunes de moins de 21 ans, car nous donnons simplement beaucoup d'opportunités aux jeunes joueurs", a déclaré Lagast.

"Nous lançons un appel urgent à la Pro League pour changer cette règle. Cela ne nous aidera pas pour ce match. D'autres clubs peuvent vivre la même chose, espérons que l'interprétation de cette règle profitera à la santé de tous les joueurs, pour tous les clubs."