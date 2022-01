Paulo Dybala finalement vers une prolongation à la Juventus ?

Le dossier de l'Argentin, qui n'a toujours pas officiellement prolongé avec son club, affole la presse transalpine.

Le numéro 10 de la Juventus de Turin Paulo Dybala (28 ans, 9 buts et 4 assists cette saison) a son contrat qui expire en juin prochain. De nombreux clubs, tels que l'Inter, l'Atlético Madrid, le FC Barcelone ou même le PSG, auraient déjà frappé à la porte du club turinois.

Alors que les rumeurs allaient dans le sens d’un départ et d'une rupture totale avec les Bianconeri, la Joya pourrait finalement, contre toute attente, rester.

C'est en effet ce qu'a affirmé le journaliste de Goal Italia Romeo Agresti, qui suit de très près la Juventus. Sur son compte Twitter, il a révélé dans un thread que la Juventus restait la priorité de Paulo Dybala, et que les deux camps avaient trouvé un accord "total" en octobre portant sur une prolongation (de 10 millions d'euros annuels, en comptant les bonus). Rien ne différant de cet accord n'aurait été proposé récemment à l'Argentin et son entourage, et par conséquent la prolongation devrait être actée d'ici février. Pas de rupture ou de désaccord donc, la seule raison expliquant le retard de ce dossier serait en réalité de l'ordre du bureacratique et de l'administratif.