🎥 Une magnifique frappe de Kevin de Bruyne offre la victoire à City lors du choc contre Chelsea

Le Diable Rouge a fait parler toute sa classe en inscrivant un très beau but.

Manchester City a probablement marqué un tournant dans la course au titre, et il peut dire merci à Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a débloqué la rencontre en inscrivant l'unique but lors du choc contre Chelsea.

Le Belge fut l'auteur d'une magnifique frappe enroulée imparable pour Kepa à la 70e minute. De son côté, Romelu Lukaku a eu du mal sur le plan offensif avec Chelsea. Très peu servi, l'attaquant a malgré tout eu la possibilité d'ouvrir la marque en début de deuxième mi-temps, c'était sans compter sur un très bel arrêt de Ederson.

Au classement, Manchester City compte désormais 13 points d'avance sur son adversaire du jour et a réalisé LA belle opération dans la course au titre.