Écarté par l'Ajax en Ligue des Champions, Rayane Bounida réagit pour la première fois

Supposé débuter la rencontre de Ligue des Champions entre Qarabag et l'Ajax Amsterdam, Rayane Bounida n'avait finalement pas quitté le banc, puni par son entraîneur. Il s'est brièvement exprimé à ce sujet, ce dimanche.

À tout juste 19 ans, Rayane Bounida n’a pas encore eu de nombreuses occasions de faire ses preuves avec l’équipe première de l’Ajax Amsterdam et doit donc saisir la moindre opportunité.

Monté au jeu à six reprises et titularisé deux fois avec le noyau A cette saison, le jeune médian offensif était pressenti pour débuter la rencontre de Ligue des champions entre Qarabag et les Ajacides, cette semaine.

L'ampleur de son retard, peu importe"

Cependant, l’ancien grand espoir du Sporting d’Anderlecht s’est finalement retrouvé sur le banc, qu’il n’a pas quitté, en raison d’un retard que son entraîneur, Fred Grim, n’avait pas digéré.

"L’ampleur de son retard ? Peu importe. On veut que tout le monde soit discipliné, sur le terrain comme en dehors. Sinon, on aurait peut-être une équipe encore plus jeune. Je n’ai rien à ajouter", avait-il déclaré à Ziggo Sport.





Rayane Bounida apprendra de cette erreur

Ce dimanche, Rayane Bounida est monté au jeu à un quart d’heure du terme lors du Klassieker, remporté par l’Ajax face à Feyenoord (2-0). Une rencontre après laquelle il a publié un ou deux clichés sur son compte Instagram.

"Sois à l’heure pour le petit-déjeuner de l’équipe, soldat, on a besoin de toi", a commenté un supporter de l’Ajax sous sa publication. "Première et dernière fois", a-t-il répondu. Une erreur à mettre sur le compte de la jeunesse, que Rayane Bounida semble avoir déjà bien comprise.