La contre-performance de trop pour Thorsten Fink ? "Si je n'ai plus rien à apporter..."

Sans une égalisation dans les dernières minutes, le Racing Genk aurait subi une nouvelle défaite à domicile ce dimanche, face à Westerlo. Thorsten Fink garde espoir, contre vents et marées.

Le but d’Hyeon-Gyu Oh dans le temps additionnel a-t-il sauvé la tête de Thorsten Fink au Racing Genk ? Ce n’est pas impossible. Ce dimanche, les Limbourgeois ont frôlé une nouvelle défaite à domicile, face à Westerlo.

Pourtant largement dominateurs dans le jeu, avec 3,18 expected goals contre 0,85 pour Westerlo au coup de sifflet final, ils ont encaissé l’ouverture du score dès le quart d’heure de jeu par Griffin Yow, ont joué vingt minutes en supériorité numérique après l’exclusion d’Emin Bayram, mais ont dû attendre les ultimes instants pour arracher un point.

Thorsten Fink est-il encore l'homme de la situation à Genk ?

Un nouveau résultat décevant qui laisse Genk à la septième place et qui a valu aux joueurs quelques sifflets lors de leur tour d’honneur. "Honnêtement, je ne comprends pas ces réactions", a déclaré Thorsten Fink en conférence de presse, cité par Sporza.

L’entraîneur allemand reste confiant et serein malgré les résultats en dents de scie et les rumeurs de plus en plus insistantes. "Personne au club ne m’a dit que mon poste était menacé. Seuls les médias colportent ce genre de rumeurs. Il y a toujours de la pression dans le football, mais continuons à travailler", a-t-il assuré.

Lire aussi… Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6 ›

Thorsten Fink est convaincu qu’il peut encore aider son équipe à progresser et qu’il est toujours l’homme de la situation. "Si je n’ai plus rien à apporter au club, il faudra prendre une décision. Mais j’ai encore beaucoup d’énergie pour sortir de cette mauvaise passe", a-t-il conclu.