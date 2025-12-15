Bruges bat son propre record pour la première d'Ivan Leko en Pro League : "Malgré une semaine très difficile"

Convaincant dans les chiffres, le Club de Bruges a pourtant vécu une première période difficile à Dender, avant de dérouler. Un soulagement pour Ivan Leko, qui retrouvera déjà La Gantoise dimanche prochain pour une affiche qui s'annonce spéciale à plus d'un titre.

Dans les chiffres, le Club de Bruges a facilement dominé Dender. Dans les faits, le Petit Poucet a pourtant donné du fil à retordre aux Blauw & Zwart et aurait même pu mener au repos sans le but de Christos Tzolis juste avant la mi-temps. C’est donc un Ivan Leko rassuré qui s’est présenté en conférence de presse.

"Je pense que tout le monde est soulagé. Ce fut une semaine riche en émotions pour tout le monde, surtout pour les joueurs. La préparation du match a été très difficile. Nous n’avons eu que quelques jours, chargés d’émotions pour les joueurs et les supporters", a déclaré l’entraîneur croate, cité par Sporza.

Ivan Leko n'a pas encore eu le temps d'apporter sa touche

Ce dimanche, le Club de Bruges a signé sa plus large victoire de la saison et s’est imposé pour la première fois avec plus d’un but d’écart en championnat depuis le 21 septembre et la victoire 2-0 contre Saint-Trond. Tactiquement, néanmoins, les Brugeois ont affiché un visage similaire à celui qu’ils avaient lorsque Nicky Hayen était sur le banc.

"J’ai essayé de changer le moins possible à ce sujet. Je me suis surtout concentré sur l’aspect émotionnel, car c’était difficile pour tout le monde. Il faut accepter que les choses puissent évoluer rapidement dans le football. Une page se referme, une autre s’ouvre. J’ai beaucoup parlé avec mon groupe du fait que nous sommes des êtres humains, de la façon dont nous pouvons communiquer et nous faire confiance."

"Nous avons brièvement abordé le style de jeu lors de deux séances, mais comme vous avez pu le constater, il n’y a pas eu beaucoup de changements. J’espère que c’est le début d’une aventure formidable", a assuré Ivan Leko qui, après deux premières rencontres en six jours, disposera d’une semaine pour travailler davantage tactiquement avant de retrouver La Gantoise, dimanche au Jan Breydelstadion. "Ce sera un match très spécial", a-t-il admis.