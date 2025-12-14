Scherpen fautif, très peu de joueurs au-dessus de la mêlée : les notes de l'Union contre Charleroi

L'Union n'a pas livré un grand match à Charleroi. Aucun joueur n'a réussi à inverser la tendance en deuxième mi-temps, quand les Zèbres prenaient le dessus.

Scherpen (5,5) : un arrêt devant Bernier pour se chauffer les gants. Mais c'est en deuxième mi-temps qu'il a véritablement été mis à contribution. D'abord avec brio, en privant Scheidler de l'égalisation au petit rectangle. Une égalisation qui a fini par survenir...en grande partie par sa faute. Le coup franc de Guiagon repoussé plein axe a permis à Colassin d'égaliser. A force de mal maîtriser les ballons de la sorte, les adversaires savent ce qu'ils ont à faire.

Mac Allister (6,5): mais que ne sait-il pas faire ? En plus de se montrer aussi intransigeant qu'à l'accoutumée face à Parfait Guiagon en première mi-temps, l'Argentin s'est mué en remiseur dans le rectangle adverse pour lancer Promise David sur l'ouverture du score. Mais sa deuxième mi-temps est plus compliquée. Deux fois devancé par Scheidler dans le rectangle. Touché physiquement, il a alors cédé sa place.

Burgess (6) : un match comme il les aime face à Scheidler, un attaquant de fixation, face à qui il peut aller au duel.

Leysen (4) : des difficultés face à la mobilité d'Antoine Bernier, qui l'a plusieurs fois pris de vitesse. Que ce soit lors de ses tentatives d'anticipation ou de temporisation, l'explosivité de son adversaire du soir sur les premiers mètrès l'a bien embêté.

Patris (6) : beaucoup de courses dans la profondeur pour piéger Nzita dans son dos. Mais ses rushs n'ont pas provoqué de situations réellement dangereuses.



Van de Perre (6,5) : l'un des hommes les plus en vue de la première mi-temps, avec des anticipations dans la lignées de son match face à Marseille. Moins à son aise en deuxième mi-temps, comme toute l'équipe.

Zorgane (5) : un match très discret face à son ancienne équipe. Quelques contres orchestrés, mais loin de son rendement habituel. Le jeu de l'Union s'en est ressenti.

Schoofs (5,5) : un contrôle trop long qui le prive d'un face-à-face avec Koné après cinq minutes. Les 'Rob !' très vocaux, audibles durant les douze minutes de silence des supporters, ont bien montré l'intention de l'Union de rapidement le trouver pour accélérer le jeu. Beaucoup de flair pour se démarquer entre les lignes, avec du bon et du moins bon dans le dernier geste. Porté disparu après la pause.

Khalaili (5) : repositionné sur la gauche pour permettre à Patris d'évoluer à droite, il s'est logiquement montré moins menaçant que sur son flanc de prédilection. Mais le contraste avec son match face à Marseille est tout de même saisissant.

David (6,5) : l'un des meilleurs Unionistes. En dehors de son but, le Canadien a gagné bon nombre de duels, dévié plusieurs ballons pour lancer des partenaires en profondeur. Mais en deuxième mi-temps, ses appels n'ont pas suffi à l'Union pour sortir la tête de l'eau.

Rodriguez (6) : très utile en protection de balle, gagner des duels ou gratter des ballons que l'on pensait perdus. Plus émoussé en deuxième mi-temps.