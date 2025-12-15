D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons

Après la défaite de Mons ce samedi, Tubize-Braine pouvait en profiter pour prendre le large en tête de la D1 ACFF.

Ce samedi, le RAEC Mons s'est incliné à domicile contre l'Excelsior Virton (0-1). Résultat : la RUTB pouvait prendre trois points d'avance en tête de la D1 ACFF en cas de victoire ce dimanche à Habay-la-Neuve, 4e au classement.

Mais les Blanc & Or n'y sont pas parvenus, et se sont inclinés (2-1) face à un adversaire pourtant réduit à 10. Pas de bonne opération du week-end donc pour Tubize-Braine, qui reste coleader ex-aequo avec Mons (39 points).

Schaerbeek s'incline, le SL16 se rapproche

Plus bas au classement, le Crossing Schaerbeek, avant-dernier, recevait Stockay et s'est une nouvelle fois incliné.

Les Bruxellois sont en grande difficulté et voient même le SL16, qui a pris un point samedi, revenir à un petit point seulement après ce week-end.