D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons
Après la défaite de Mons ce samedi, Tubize-Braine pouvait en profiter pour prendre le large en tête de la D1 ACFF.
Ce samedi, le RAEC Mons s'est incliné à domicile contre l'Excelsior Virton (0-1). Résultat : la RUTB pouvait prendre trois points d'avance en tête de la D1 ACFF en cas de victoire ce dimanche à Habay-la-Neuve, 4e au classement.
Mais les Blanc & Or n'y sont pas parvenus, et se sont inclinés (2-1) face à un adversaire pourtant réduit à 10. Pas de bonne opération du week-end donc pour Tubize-Braine, qui reste coleader ex-aequo avec Mons (39 points).
Schaerbeek s'incline, le SL16 se rapproche
Plus bas au classement, le Crossing Schaerbeek, avant-dernier, recevait Stockay et s'est une nouvelle fois incliné.
Les Bruxellois sont en grande difficulté et voient même le SL16, qui a pris un point samedi, revenir à un petit point seulement après ce week-end.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|Tubize-Braine
|17
|39
|12
|3
|2
|41-14
|27
|G G G P P
|2.
|Mons
|17
|39
|12
|3
|2
|37-13
|24
|G G G P P
|3.
|Virton
|17
|34
|10
|4
|3
|43-27
|16
|G G P G G
|4.
|Habay-la-Neuve
|17
|30
|9
|3
|5
|34-30
|4
|G P P G G
|5.
|Meux
|17
|25
|7
|4
|6
|25-25
|0
|G P P G P
|6.
|Charleroi
|17
|23
|7
|2
|8
|25-27
|-2
|P P G P P
|7.
|Stockay-Warfusée
|17
|21
|6
|3
|8
|19-28
|-9
|P P P P G
|8.
|Rochefort
|17
|21
|6
|3
|8
|25-36
|-11
|P P G P G
|9.
|Union SG
|17
|17
|5
|2
|10
|27-32
|-5
|G G P P G
|10.
|Namur
|17
|15
|4
|3
|10
|26-36
|-10
|P G G P P
|11.
|Schaerbeek
|17
|12
|3
|3
|11
|19-35
|-16
|P P P P P
|12.
|SL16 FC
|17
|11
|2
|5
|10
|21-39
|-18
|P P P P P
