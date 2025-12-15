D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons

Après la défaite de Mons ce samedi, Tubize-Braine pouvait en profiter pour prendre le large en tête de la D1 ACFF.

Ce samedi, le RAEC Mons s'est incliné à domicile contre l'Excelsior Virton (0-1). Résultat : la RUTB pouvait prendre trois points d'avance en tête de la D1 ACFF en cas de victoire ce dimanche à Habay-la-Neuve, 4e au classement.

Mais les Blanc & Or n'y sont pas parvenus, et se sont inclinés (2-1) face à un adversaire pourtant réduit à 10. Pas de bonne opération du week-end donc pour Tubize-Braine, qui reste coleader ex-aequo avec Mons (39 points).

Schaerbeek s'incline, le SL16 se rapproche

Plus bas au classement, le Crossing Schaerbeek, avant-dernier, recevait Stockay et s'est une nouvelle fois incliné.

Les Bruxellois sont en grande difficulté et voient même le SL16, qui a pris un point samedi, revenir à un petit point seulement après ce week-end. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Tubize-Braine Tubize-Braine 17 39 12 3 2 41-14 27 G G G P P
2. Mons Mons 17 39 12 3 2 37-13 24 G G G P P
3. Virton Virton 17 34 10 4 3 43-27 16 G G P G G
4. Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 17 30 9 3 5 34-30 4 G P P G G
5. Meux Meux 17 25 7 4 6 25-25 0 G P P G P
6. Charleroi Charleroi 17 23 7 2 8 25-27 -2 P P G P P
7. Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 17 21 6 3 8 19-28 -9 P P P P G
8. Rochefort Rochefort 17 21 6 3 8 25-36 -11 P P G P G
9. Union SG Union SG 17 17 5 2 10 27-32 -5 G G P P G
10. Namur Namur 17 15 4 3 10 26-36 -10 P G G P P
11. Schaerbeek Schaerbeek 17 12 3 3 11 19-35 -16 P P P P P
12. SL16 FC SL16 FC 17 11 2 5 10 21-39 -18 P P P P P
Division 1 ACFF

 Journée 17
SL16 FC SL16 FC 1-1 Namur Namur
Union SG Union SG 4-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-1 Rochefort Rochefort
Mons Mons 0-1 Virton Virton
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 2-1 Tubize-Braine Tubize-Braine
Schaerbeek Schaerbeek 1-2 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
