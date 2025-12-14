Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

Rien ne va plus au KRC Genk. Les Limbourgeois sont passés tout près d'une 4e défaite toutes compétitions confondues, et ce alors qu'ils étaient à 11 contre 10 dès la 70e.

Le KRC Genk mange décidément son pain noir. En clôture de la 18e journée de championnat, les Limbourgeois recevaient le KVC Westerlo et ont bien failli enchaîner une 4e défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Dès la 13e minute de jeu, Westerlo prenait l'avance via Griffin Yow. Genk n'était pas la meilleure équipe sur le terrain, loin de là, devant se contenter de quelques contres pour amener du danger dans le terrain des Campinois.

Bayram sévèrement exclu

Copieusement sifflés par leur public, les Limbourgeois vont toutefois recevoir un coup de pouce de la VAR, qui revient sur une intervention d'Emin Bayram, qui ne semblait clairement pas valoir le carton rouge. Le défenseur de Westerlo est pourtant expulsé (70e).

Mais même à 11 contre 10 pendant plus de vingt minutes, le Racing Genk peine à trouver la faille. C'est même Hendrik Van Crombrugge qui, au début de longs arrêts de jeu (9 minutes), doit empêcher le break alors que Genk se découvre.



Un sauvetage qui sera décisif, car un peu plus tard, Genk y arrive enfin : Hyeon-Gyu Oh fera 1-1 au bout du suspens (90e+6). Un point au goût de trop peu vu le scénario du match et, surtout, la mauvaise série des hommes de Thorsten Fink. Genk rate une opportunité d'intégrer le top 6. Tout bénéfice pour le Standard.