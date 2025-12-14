Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Rien ne va plus au KRC Genk. Les Limbourgeois sont passés tout près d'une 4e défaite toutes compétitions confondues, et ce alors qu'ils étaient à 11 contre 10 dès la 70e.

Le KRC Genk mange décidément son pain noir. En clôture de la 18e journée de championnat, les Limbourgeois recevaient le KVC Westerlo et ont bien failli enchaîner une 4e défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Dès la 13e minute de jeu, Westerlo prenait l'avance via Griffin Yow. Genk n'était pas la meilleure équipe sur le terrain, loin de là, devant se contenter de quelques contres pour amener du danger dans le terrain des Campinois.

Bayram sévèrement exclu 

Copieusement sifflés par leur public, les Limbourgeois vont toutefois recevoir un coup de pouce de la VAR, qui revient sur une intervention d'Emin Bayram, qui ne semblait clairement pas valoir le carton rouge. Le défenseur de Westerlo est pourtant expulsé (70e).

Mais même à 11 contre 10 pendant plus de vingt minutes, le Racing Genk peine à trouver la faille. C'est même Hendrik Van Crombrugge qui, au début de longs arrêts de jeu (9 minutes), doit empêcher le break alors que Genk se découvre.


Un sauvetage qui sera décisif, car un peu plus tard, Genk y arrive enfin : Hyeon-Gyu Oh fera 1-1 au bout du suspens (90e+6). Un point au goût de trop peu vu le scénario du match et, surtout, la mauvaise série des hommes de Thorsten Fink. Genk rate une opportunité d'intégrer le top 6. Tout bénéfice pour le Standard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard

Plus de news

Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

21:40
"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard Interview

"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard

20:40
Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

21:00
L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

20:33
1
L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

19:30
Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

17:30
Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

20:20
Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

19:53
2
Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

19:01
1
Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

18:30
1
"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça... Interview

"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça...

13:20
🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

18:00
1
Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

17:00
Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

16:30
2
Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux" Interview

Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux"

16:00
Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

15:30
3
Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

15:00
1
"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

14:00
L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

13:40
En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

09:30
Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

14:30
Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

13:00
Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

12:30
Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

11:00
"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

11:30
🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

12:00
🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

10:30
La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

08:00
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

10:00
3
Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

09:00
Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

08:20
Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

08:40
Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

07:20
Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

07:00
🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

07:40
Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved