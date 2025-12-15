Vers un départ ou une prolongation pour Vincent Janssen ? L'Antwerp a pris sa décision

En fin de contrat le 30 juin 2026, Vincent Janssen pourrait accepter de baisser son salaire pour prolonger son contrat à l'Antwerp. L'attaquant néerlandais dispute déjà sa quatrième saison au Bosuil.

Capitaine de l'Antwerp, Vincent Janssen a eu une petite frayeur en première période lors de la victoire des Anversois à La Gantoise. L'attaquant néerlandais a reçu un dégagement de son gardien Brandon Nozawa à l'arrière du crâne et a quitté ses partenaires quelques instants avant de revenir sur la pelouse.

Pour sa quatrième saison au Bosuil, l'avant-centre de 31 ans s'est reconverti dans un rôle plus collectif. Il n'est plus seulement un buteur : il décroche aussi énormément pour participer à la construction du jeu. Ses statistiques en témoignent : quatre buts et quatre passes décisives cette saison en championnat.

En fin de contrat le 30 juin 2026, l'ancien attaquant de Tottenham et Fenerbahçe n'est pas contre l'idée de prolonger l'aventure à l'Antwerp. Il devrait cependant accepter une diminution salariale, Marc Overmars souhaitant baisser la masse salariale du club et réduire les coûts.

Selon les informations du média néerlandais Voetbal International, Vincent Janssen ne serait pas contre cette idée. Titulaire indiscutable, l'ancien international (22 sélections, 7 buts) est ravi de son temps de jeu avec le Great Old et ne souhaite pas spécialement se relancer dans un nouveau défi.

Avec plus de 150 matchs disputés pour l'Antwerp, Vincent Janssen est un élément incontournable dans une saison en dents de scie pour les Anversois, qui avaient démarré de manière catastrophique. Le Matricule 1 va beaucoup mieux, vient de signer un 9/9 en championnat et se retrouve à une petite longueur du top 6. De bonnes conditions pour terminer l'année civile en beauté, avant de peut-être prolonger le contrat de Vincent Janssen.