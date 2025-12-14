Un coach de plus mord la poussière : le RWDM a tranché

Un coach de plus mord la poussière : le RWDM a tranché
Frédéric Frans a été victime du terrible bilan du RWDM ces dernières semaines. Le club a décidé de s'en séparer.

Le partage de ce week-end contre l'Olympic Charleroi a été fatal à Frédéric Frans, l'entraîneur du RWDM. Le club de Molenbeek a annoncé ce dimanche soir via un communiqué qu'il se séparait de Frans et de son staff, à effet immédiat.

"La direction du RWDM Brussels a décidé de se séparer de trois membres du staff de son équipe première : Frédéric Frans (T1), Michaël Jonckheere (T2) et Dries Van Meirhaeghe (T3).

Frans paie le 3/21 

Le RWDM remercie Frédéric, Michaël et Dries pour leur compétence et leur professionnalisme et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière". 

"Pour les deux matchs de championnat restants en 2025, au Club Nxt et à domicile contre le RFC Liège, Christ Bruno, actuel coach des U21 du club, est nommé T1 ad interim", ajoute le RWDM concernant l'intérim à assurer.


Le RWDM est actuellement 11e de Challenger Pro League. Les Molenbeekois ont pris 3 points sur 21 et ne se sont plus imposés depuis le 18 octobre dernier et une victoire face à la lanterne rouge, le Club NXT. Frédéric Frans était arrivé à l'intersaison, en provenance du Sporting Hasselt (D1 VV). 

