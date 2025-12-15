"On peut aller loin" : faux départ mais constat positif pour Rik De Mil à Gand

Pour la première de Rik De Mil sur le banc, La Gantoise a été battue sur sa pelouse par l'Antwerp, ce dimanche. Le nouveau T1 retient la bonne mentalité de ses joueurs, mais est conscient qu'il a encore beaucoup de travail devant lui.

La Gantoise s’est inclinée 0-2 face à l’Antwerp, ce dimanche. Un résultat qui a logiquement suscité une vive déception chez Rik De Mil pour sa première sur le banc des Buffalos, lui qui espérait entamer cette nouvelle ère sur une note plus positive.

"Évidemment, nous sommes très déçus après cette rencontre, car nous n’avons pas obtenu le résultat que nous espérions", a-t-il confié lors de sa conférence de presse à la Planet Group Arena.

Rik De Mil satisfait de la mentalité et conscient du travail à accomplir

"Il n’y a pas eu énormément d’occasions, mais nous encaissons des buts à la suite d’erreurs individuelles et de phases de transition. Dans ce genre de match, tout se joue sur des détails et sur l’efficacité. Nous avons eu nos moments, mais nous devons faire mieux en possession de balle."

"Nous devons progresser avec le ballon. Être plus dominants et nous créer davantage d’occasions. C’est la seule manière de prendre plus de points. Mais en termes de mentalité, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Tout le monde a tout donné, nous avons tout tenté."

"Avec cet état d’esprit, on peut déjà aller loin et c’est une base sur laquelle il faut construire. Bien sûr, j’aurais préféré un autre résultat pour ce premier match. Mais parfois, il faut tomber pour mieux se relever."