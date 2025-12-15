Des forfaits et des retours actés : les nouvelles des blessés du Standard et le casse-tête de Vincent Euvrard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Des forfaits et des retours actés : les nouvelles des blessés du Standard et le casse-tête de Vincent Euvrard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'infirmerie du Standard est pleine à craquer. Vincent Euvrard doit composer avec une véritable hécatombe et se gratte déjà la tête pour savoir quelle équipe il alignera à Dender, samedi.

Le Standard est retombé dans ses travers et n’a rien montré lors de la réception de Louvain, vendredi soir. Les Rouches se sont inclinés, mais restent miraculeusement dans le top 6 au vu des autres résultats du week-end.

Mais là n’est pas l’important pour Vincent Euvrard, qui a perdu trois nouveaux joueurs sur blessure alors que l’infirmerie déborde déjà. Le T1 des Liégeois va se creuser la tête toute la semaine pour savoir quelle équipe il alignera à Dender, samedi.

Des nouvelles de l'infirmerie du Standard

Il ne pourra, en tout cas, pas compter sur Josué Homawoo. Sorti sur blessure contre OHL, le défenseur central togolais souffre d’une déchirure aux ischios-jambiers et manquera quatre à cinq semaines. Il manquera donc les deux derniers matchs de l’année civile et pourrait aussi être forfait pour le choc wallon à Charleroi, le 18 janvier. Homawoo ressentait une gêne depuis quelques semaines, mais n’a pas pu souffler en raison du nombre important de blessures dans l’effectif. Un problème qu’avait pointé Ibe Hautekiet après la rencontre.

Autre blessure, celle de Tobias Mohr. Touché à la cheville dès le début de la rencontre, vendredi soir, il a tenu jusqu’à la pause avant de céder sa place à Alexandro Calut. L’Allemand pourrait être de retour contre Saint-Trond le 26 décembre, mais il manquera aussi le déplacement à Dender. Ibrahim Karamoko, sorti sur civière, sera également absent.


Une hécatombe pour Vincent Euvrard, qui devrait tout de même récupérer Daan Dierckx et Casper Nielsen, qui étaient déjà proches d’intégrer le groupe cette semaine. De retour de suspension, Marco Ilaimaharitra sera aussi bien de la partie. Ce ne sera pas le cas de Mohammed El Hankouri et Marlon Fossey, qui reviendront pendant la trêve. David Bates, de son côté, devra suivre une préparation complète avant d’être prêt à jouer.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
SL16 FC
Josué Homawoo
Tobias Mohr
Ibrahim Karamoko

Plus de news

La contre-performance de trop pour Thorsten Fink ? "Si je n'ai plus rien à apporter..."

La contre-performance de trop pour Thorsten Fink ? "Si je n'ai plus rien à apporter..."

08:00
"On peut aller loin" : faux départ mais constat positif pour Rik De Mil à Gand

"On peut aller loin" : faux départ mais constat positif pour Rik De Mil à Gand

07:40
Vers un départ ou une prolongation pour Vincent Janssen ? L'Antwerp a pris sa décision

Vers un départ ou une prolongation pour Vincent Janssen ? L'Antwerp a pris sa décision

07:00
🎥 Un but "des parties intimes" : Roméo Vermant n'a pas perdu son instinct

🎥 Un but "des parties intimes" : Roméo Vermant n'a pas perdu son instinct

06:40
Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé

Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé

06:20
Un retour en mode mineur pour Adem Zorgane à Charleroi : "Bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur" Réaction

Un retour en mode mineur pour Adem Zorgane à Charleroi : "Bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur"

23:00
D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons

D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons

06:00
"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard Interview

"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard

20:40
Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

21:20
1
Des mots forts : "Ivan Leko ? Il est déjà oublié"

Des mots forts : "Ivan Leko ? Il est déjà oublié"

22:40
Un coach de plus mord la poussière : le RWDM a tranché

Un coach de plus mord la poussière : le RWDM a tranché

23:20
Scherpen fautif, très peu de joueurs au-dessus de la mêlée : les notes de l'Union contre Charleroi

Scherpen fautif, très peu de joueurs au-dessus de la mêlée : les notes de l'Union contre Charleroi

22:20
Y avait-il penalty pour Saint-Trond contre Anderlecht ? Un ancien arbitre est très clair

Y avait-il penalty pour Saint-Trond contre Anderlecht ? Un ancien arbitre est très clair

22:00
Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

21:40
L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

20:33
1
L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

19:30
Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

21:00
Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

17:30
Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

20:20
Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

19:53
2
Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

19:01
1
Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

18:30
1
"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça... Interview

"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça...

13:20
🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

18:00
1
Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

17:00
Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

16:30
2
Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux" Interview

Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux"

16:00
Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

15:30
3
Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

15:00
1
En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

09:30
"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

14:00
L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

13:40
Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

14:30
Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

13:00
Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

12:30
Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved