Des forfaits et des retours actés : les nouvelles des blessés du Standard et le casse-tête de Vincent Euvrard

L'infirmerie du Standard est pleine à craquer. Vincent Euvrard doit composer avec une véritable hécatombe et se gratte déjà la tête pour savoir quelle équipe il alignera à Dender, samedi.

Le Standard est retombé dans ses travers et n’a rien montré lors de la réception de Louvain, vendredi soir. Les Rouches se sont inclinés, mais restent miraculeusement dans le top 6 au vu des autres résultats du week-end.

Mais là n’est pas l’important pour Vincent Euvrard, qui a perdu trois nouveaux joueurs sur blessure alors que l’infirmerie déborde déjà. Le T1 des Liégeois va se creuser la tête toute la semaine pour savoir quelle équipe il alignera à Dender, samedi.

Des nouvelles de l'infirmerie du Standard

Il ne pourra, en tout cas, pas compter sur Josué Homawoo. Sorti sur blessure contre OHL, le défenseur central togolais souffre d’une déchirure aux ischios-jambiers et manquera quatre à cinq semaines. Il manquera donc les deux derniers matchs de l’année civile et pourrait aussi être forfait pour le choc wallon à Charleroi, le 18 janvier. Homawoo ressentait une gêne depuis quelques semaines, mais n’a pas pu souffler en raison du nombre important de blessures dans l’effectif. Un problème qu’avait pointé Ibe Hautekiet après la rencontre.

Autre blessure, celle de Tobias Mohr. Touché à la cheville dès le début de la rencontre, vendredi soir, il a tenu jusqu’à la pause avant de céder sa place à Alexandro Calut. L’Allemand pourrait être de retour contre Saint-Trond le 26 décembre, mais il manquera aussi le déplacement à Dender. Ibrahim Karamoko, sorti sur civière, sera également absent.



Une hécatombe pour Vincent Euvrard, qui devrait tout de même récupérer Daan Dierckx et Casper Nielsen, qui étaient déjà proches d’intégrer le groupe cette semaine. De retour de suspension, Marco Ilaimaharitra sera aussi bien de la partie. Ce ne sera pas le cas de Mohammed El Hankouri et Marlon Fossey, qui reviendront pendant la trêve. David Bates, de son côté, devra suivre une préparation complète avant d’être prêt à jouer.