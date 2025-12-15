Une réaction de champion ? Bertaccini évoque les rêves de titre d'Anderlecht

Une réaction de champion ? Bertaccini évoque les rêves de titre d'Anderlecht
Photo: © photonews
La défaite à Westerlo a fait mal mais à la maison, le RSC Anderlecht a désormais battu les trois équipes les plus proches de lui au classement. Un message fort.

Difficile de parler de "off-day" à Westerlo quand les lacunes du RSC Anderlecht ont été si criantes et semblent structurelles : oui, il y a du travail, notamment sur le plan défensif ou dans la circulation du jeu, pour éviter que les déceptions se multiplient à l'extérieur - surtout quand les Playoffs commenceront.

Mais à la maison, au moins, le Sporting est désormais capable de "mordre sur sa chique", comme on dit, et de pallier ces manquements par une implication de tous les instants. "Nos supporters nous poussent à la maison, ça aide aussi", rappelle Adriano Bertaccini

"Mais désormais, il faudra aussi adopter cette mentalité à l'extérieur. Dès la première minute, nous devons montrer que nous sommes Anderlecht. Pas le droit d'avoir un jour sans", affirme l'attaquant. Du côté de Westerlo, hasard ou pas, les supporters anderlechtois n'avaient en effet pas fait le déplacement.

Anderlecht, candidat au titre ?

On a la sensation que cette saison, jouer le titre ne sera pas totalement hors des capacités du RSCA : le championnat paraît se traîner un peu, avec une Union et un Bruges certes leaders mais aussi un peu émoussés par rapport à la saison passée. 


"C'est encore tôt pour parler de titre. Mais nous avons déjà battu Bruges et l'Union, qui sont deux concurrents directs. Si nous continuons avec cette énergie, cette façon de jouer, on aura quelque chose à aller chercher cette saison", espère Adriano Bertaccini. De bons résultats avant la trêve, un mercato réussi, et les Mauves pourraient bien être un candidat crédible. 

