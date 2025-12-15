🎥 Un but "des parties intimes" : Roméo Vermant n'a pas perdu son instinct

Roméo Vermant est monté au jeu et a immédiatement fêté son retour de blessure par un doublé. L'un des deux buts a d'ailleurs été inscrit de manière... très spéciale.

Un doublé en jouant une petite demi-heure : Roméo Vermant a marqué les esprits à Dender, notamment pour son premier but. Un but de renard des surfaces... inscrit d'une manière particulièrement originale.

"Mon but ? Je pense qu'on peut dire que je l'ai inscrit avec... mes parties intimes, pour le dire de manière kid-friendly", rigolait Vermant après la rencontre. "Mais ce qui compte, c'est que ça rentre".

Tzolis homme du match plutôt que Vermant

Un premier but un peu étrange, mais le deuxième ne l'était absolument pas. Vermant a ainsi inscrit un beau but de la tête, et en a profité pour plaisanter au sujet de sa commotion cérébrale, qui lui a fait manquer le match contre Saint-Trond.

"Je pense que ma commotion cérébrale m'a peut-être appris à faire des têtes", plaisante Vermant. Avec son doublé, le jeune Diable Rouge aurait pu être désigné homme du match, mais c'est finalement Christos Tzolis qui a remporté le trophée.



"Tu veux toujours ramener ce trophée à la maison mais pour être honnête, Tzolis l'a mérité. Sur l'ensemble du match, il a été extrêmement important pour nous", conclut Roméo Vermant avec modestie.