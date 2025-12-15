🎥 Un but "des parties intimes" : Roméo Vermant n'a pas perdu son instinct

Photo: © photonews

Roméo Vermant est monté au jeu et a immédiatement fêté son retour de blessure par un doublé. L'un des deux buts a d'ailleurs été inscrit de manière... très spéciale.

Un doublé en jouant une petite demi-heure : Roméo Vermant a marqué les esprits à Dender, notamment pour son premier but. Un but de renard des surfaces... inscrit d'une manière particulièrement originale. 

"Mon but ? Je pense qu'on peut dire que je l'ai inscrit avec... mes parties intimes, pour le dire de manière kid-friendly", rigolait Vermant après la rencontre. "Mais ce qui compte, c'est que ça rentre". 

Tzolis homme du match plutôt que Vermant

Un premier but un peu étrange, mais le deuxième ne l'était absolument pas. Vermant a ainsi inscrit un beau but de la tête, et en a profité pour plaisanter au sujet de sa commotion cérébrale, qui lui a fait manquer le match contre Saint-Trond. 

"Je pense que ma commotion cérébrale m'a peut-être appris à faire des têtes", plaisante Vermant. Avec son doublé, le jeune Diable Rouge aurait pu être désigné homme du match, mais c'est finalement Christos Tzolis qui a remporté le trophée. 

Lire aussi… Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé

"Tu veux toujours ramener ce trophée à la maison mais pour être honnête, Tzolis l'a mérité. Sur l'ensemble du match, il a été extrêmement important pour nous", conclut Roméo Vermant avec modestie.

Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé
06:20

06:20
La contre-performance de trop pour Thorsten Fink ? "Si je n'ai plus rien à apporter..."
08:00

08:00
Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart
19:01

19:01
"On peut aller loin" : faux départ mais constat positif pour Rik De Mil à Gand
07:40

07:40
Des forfaits et des retours actés : les nouvelles des blessés du Standard et le casse-tête de Vincent Euvrard
07:20

07:20
Vers un départ ou une prolongation pour Vincent Janssen ? L'Antwerp a pris sa décision
07:00

07:00
Des mots forts : "Ivan Leko ? Il est déjà oublié"
22:40

22:40
Un retour en mode mineur pour Adem Zorgane à Charleroi : "Bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur"
23:00

23:00
D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons
06:00

06:00
Un coach de plus mord la poussière : le RWDM a tranché
23:20

23:20
Scherpen fautif, très peu de joueurs au-dessus de la mêlée : les notes de l'Union contre Charleroi
22:20

22:20
Y avait-il penalty pour Saint-Trond contre Anderlecht ? Un ancien arbitre est très clair
22:00

22:00
Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union
21:40

21:40
Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6
21:20

21:20
"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard
20:40

20:40
L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel
20:33

20:33
Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux
21:00

21:00
Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent
20:20

20:20
L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou
19:30

19:30
Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans
19:53

19:53
Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"
18:30

18:30
Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe
17:30

17:30
🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois
18:00

18:00
Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat
17:00

17:00
Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki
16:30

16:30
Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux"
16:00

16:00
"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué
11:30

11:30
Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6
15:30

15:30
Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede
15:00

15:00
"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme
14:00

14:00
L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League
13:40

13:40
"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça...
13:20

13:20
Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City
14:30

14:30
Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union
13:00

13:00
Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier
12:30

12:30
🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi
12:00

12:00

