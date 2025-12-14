Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

Nul n'est prophète en son pays ? Vincent Kompany n'est pas vraiment l'incarnation de ce dicton. Le coach du Bayern Munich vient de remporter le titre d'Entraîneur de l'année lors du Gala du sport.

Un véritable plébiscite, voilà ce qu'a remporté Vincent Kompany lors du Gala du sport pour le titre d'Entraîneur de l'année. Ces trophées sont décernés chaque année par l'Association des journalistes professionnels (AJP).

Vincent Kompany succède à Sven Vanthourenhout

Kompany a été donné vainqueur du trophée par 71 votants, devançant ainsi largement Mike Thibault, l'entraîneur des Belgian Cats, championnes d'Europe pour la deuxième fois consécutive l'été dernier. Steve Darcis, capitaine de l'équipe de Ryder Cup, complète le podium.

C'est un deuxième trophée individuel en Belgique cette année pour Vincent Kompany, quelques mois après qu'il ait remporté le Trophée Raymond Goethals désignant le meilleur entraîneur belge de l'année.

En 2025, Vincent Kompany a remporté le titre de champion d'Allemagne avec le Bayern Munich. Cette saison, les Bavarois sont largement en tête de la Bundesliga et en voie vers un deuxième titre consécutif ; Kompany a également réussi à faire passer un palier à son équipe en Champions League.



Vincent Kompany n'a pas pu se rendre à la cérémonie du Gala du sport, le Bayern Munich affrontant Mayence en championnat ce dimanche. C'est son père Pierre qui a reçu le trophée lors du gala à Schelle, en son nom.