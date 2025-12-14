Réaction Un retour en mode mineur pour Adem Zorgane à Charleroi : "Bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur"

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Un retour en mode mineur pour Adem Zorgane à Charleroi : "Bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur"

Adem Zorgane est revenu au Mambourg, mais sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise. Il revient sur ces retrouvailles contrastées.

Après ses prestations majuscules des dernières semaines, Adem Zorgane espérait sans doute un autre retour sur son ancienne pelouse. L'Algérien a passé un cap depuis son arrivée à l'Union mais ne l'a que rarement montré ce soir, avec moins d'impact sur le jeu de son équipe.

"Le partage est un résultat logique. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas de créativité, mais aussi trop d'espace laissé à Charleroi en perte de balle", estime-t-il en interview d'après-match. "Il y avait très peu de solutions pour le porteur du ballon, on a créé très peu d'occasions alors qu'il y en a toujours avec nous, d'habitude. Il faut oublier cette deuxième mi-temps et ne pas refaire ces erreurs".

Moins de maîtrise de la part de l'entrejeu

L'Union s'est mise dans les problèmes en laissant son adversaire jouer : "Charleroi est une équipe qui va se créer beaucoup d'occasions si tu leur laisses le ballon. Il y a de très bons joueurs, ils ont bien joué le coup en deuxième mi-temps. Si on veut être champion, on ne peut plus se permettre de jouer comme dans ce deuxième acte". Mais il n'invoque pas la fatigue physique de l'enchaînement des matchs comme excuse : "Je crois que c'est plus mental que physique".

Même si le contexte ne se prêtait pas à la fête, Adem Zorgane a savouré ce retour dans le Pays Noir. C'est que quatre saisons à Charleroi, ça ne s'oublie pas : "C'était un moment spécial. Ça fait bizarre de revenir ici et d'aller dans le vestiaire des visiteurs, de porter d'autres couleurs".

"Mais c'est le football, je ne garde que les bons souvenirs. Je connais encore presque tout le monde, toute l'équipe, tout le staff, les supporters", conclut-il. Pour l'ancien milieu de terrain des Zèbres, place désormais à la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. L'Union a-t-elle eu un avant-goût des difficultés à venir en son absence ?

22:20
21:40
20:33
1
23:20
22:40
22:00
21:20
1
20:40
21:00
20:20
19:30
19:53
2
19:01
1
18:30
1
13:00
17:00
17:30
16:30
2
18:00
1
08:20
16:00
07:20
15:30
3
12:00
15:00
1
14:00
13:40
13:20
14:30
12:30
11:30
10:30
11:00
09:00
09:30
10:00
