Le destin se répète pour Zakaria El Ouahdi : Genk fixe son prix et attend les offres

Le destin se répète pour Zakaria El Ouahdi : Genk fixe son prix et attend les offres
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Titulaire indiscutable au Racing Genk, Zakaria El Ouahdi est suivi par Crystal Palace, qui pourrait passer à l'action pour remplacer Daniel Munoz... qu'El Ouahdi avait lui-même déjà remplacé à la Cegeka Arena.

Au Racing Genk, le temps de jeu de Zakaria El Ouahdi a fortement augmenté depuis le départ de Daniel Munoz vers Crystal Palace, en janvier 2024. Devenu incontournable, l’arrière droit marocain ne joue pas seulement lorsqu'il est blessé, comme ce fut le cas entre début octobre et fin novembre en raison d’un problème à l’épaule.

Véritable révélation au Racing Genk, Zakaria El Ouahdi aurait déjà pu quitter la Cegeka Arena l’été dernier. Plusieurs clubs, dont Wolfsburg, s’étaient fortement intéressés à lui, sans parvenir à finaliser le transfert.

Le destin de Zakaria El Ouahdi et de Daniel Munoz semble décidément lié

Le natif d’Anvers est donc resté dans le Limbourg, mais demeure suivi par plusieurs formations européennes, qui pourraient passer à l’action dès janvier. Et c’est Crystal Palace qui semble avoir pris l’avantage dans ce dossier, selon Sky Sports.

Les Eagles seraient déjà en contact avec l’entourage du joueur, qui aurait donné son feu vert pour rejoindre la capitale anglaise. Il remplacerait ainsi Daniel Munoz, désormais cité dans les plus grands clubs d’Angleterre. Sacha Boey, dont le nom avait circulé du côté des Diables Rouges, reste la cible prioritaire, mais la piste menant à Zakaria El Ouahdi prend de l’ampleur.


Crystal Palace, cinquième de Premier League, n’est pas le seul club anglais intéressé par le Marocain. Everton se serait également renseigné, mais El Ouahdi privilégie un club qui ne joue pas le maintien. De son côté, Genk n’est pas fermé à un départ, mais souhaite recevoir entre dix et douze millions d’euros, bonus compris.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Crystal Palace
Zakaria El Ouahdi
Daniel Munoz

Plus de news

Deux floches en quelques jours : l'un des points forts de l'Union peut aussi être sa plus grande faiblesse

Deux floches en quelques jours : l'un des points forts de l'Union peut aussi être sa plus grande faiblesse

11:40
Improbable en D1 ACFF : deux joueurs clés de Tubize-Braine cités à... Mons, le grand rival pour le titre

Improbable en D1 ACFF : deux joueurs clés de Tubize-Braine cités à... Mons, le grand rival pour le titre

11:20
🎥 Sérieux coup de pouce pour Genk : Westerlo méritait-il vraiment de finir le match à dix ?

🎥 Sérieux coup de pouce pour Genk : Westerlo méritait-il vraiment de finir le match à dix ?

09:30
La contre-performance de trop pour Thorsten Fink ? "Si je n'ai plus rien à apporter..."

La contre-performance de trop pour Thorsten Fink ? "Si je n'ai plus rien à apporter..."

08:00
La classe de Sébastien Pocognoli, frustré par une décision arbitrale à Marseille : "On mérite mieux que ça"

La classe de Sébastien Pocognoli, frustré par une décision arbitrale à Marseille : "On mérite mieux que ça"

10:30
La fin d'une crise sans précédent ? Voici comment le conflit entre Marc Brys et Samuel Eto'o va se terminer

La fin d'une crise sans précédent ? Voici comment le conflit entre Marc Brys et Samuel Eto'o va se terminer

10:00
Bruges bat son propre record pour la première d'Ivan Leko en Pro League : "Malgré une semaine très difficile"

Bruges bat son propre record pour la première d'Ivan Leko en Pro League : "Malgré une semaine très difficile"

09:00
Écarté par l'Ajax en Ligue des Champions, Rayane Bounida réagit pour la première fois

Écarté par l'Ajax en Ligue des Champions, Rayane Bounida réagit pour la première fois

08:30
"On peut aller loin" : faux départ mais constat positif pour Rik De Mil à Gand

"On peut aller loin" : faux départ mais constat positif pour Rik De Mil à Gand

07:40
Des forfaits et des retours actés : les nouvelles des blessés du Standard et le casse-tête de Vincent Euvrard

Des forfaits et des retours actés : les nouvelles des blessés du Standard et le casse-tête de Vincent Euvrard

07:20
Vers un départ ou une prolongation pour Vincent Janssen ? L'Antwerp a pris sa décision

Vers un départ ou une prolongation pour Vincent Janssen ? L'Antwerp a pris sa décision

07:00
🎥 Un but "des parties intimes" : Roméo Vermant n'a pas perdu son instinct

🎥 Un but "des parties intimes" : Roméo Vermant n'a pas perdu son instinct

06:40
Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé

Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé

06:20
Un retour en mode mineur pour Adem Zorgane à Charleroi : "Bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur" Réaction

Un retour en mode mineur pour Adem Zorgane à Charleroi : "Bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur"

23:00
D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons

D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons

06:00
Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

21:20
3
Des mots forts : "Ivan Leko ? Il est déjà oublié"

Des mots forts : "Ivan Leko ? Il est déjà oublié"

22:40
Un coach de plus mord la poussière : le RWDM a tranché

Un coach de plus mord la poussière : le RWDM a tranché

23:20
Scherpen fautif, très peu de joueurs au-dessus de la mêlée : les notes de l'Union contre Charleroi

Scherpen fautif, très peu de joueurs au-dessus de la mêlée : les notes de l'Union contre Charleroi

22:20
Y avait-il penalty pour Saint-Trond contre Anderlecht ? Un ancien arbitre est très clair

Y avait-il penalty pour Saint-Trond contre Anderlecht ? Un ancien arbitre est très clair

22:00
Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

21:40
"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard Interview

"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard

20:40
L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

20:33
1
Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

21:00
Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

20:20
L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

19:30
Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

19:53
2
Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

19:01
1
Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

18:30
1
Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

17:30
Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

16:30
2
🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

18:00
1
Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

17:00
Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

14:30
Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux" Interview

Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux"

16:00
Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

15:30
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved