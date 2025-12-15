Le destin se répète pour Zakaria El Ouahdi : Genk fixe son prix et attend les offres

Titulaire indiscutable au Racing Genk, Zakaria El Ouahdi est suivi par Crystal Palace, qui pourrait passer à l'action pour remplacer Daniel Munoz... qu'El Ouahdi avait lui-même déjà remplacé à la Cegeka Arena.

Au Racing Genk, le temps de jeu de Zakaria El Ouahdi a fortement augmenté depuis le départ de Daniel Munoz vers Crystal Palace, en janvier 2024. Devenu incontournable, l’arrière droit marocain ne joue pas seulement lorsqu'il est blessé, comme ce fut le cas entre début octobre et fin novembre en raison d’un problème à l’épaule.

Véritable révélation au Racing Genk, Zakaria El Ouahdi aurait déjà pu quitter la Cegeka Arena l’été dernier. Plusieurs clubs, dont Wolfsburg, s’étaient fortement intéressés à lui, sans parvenir à finaliser le transfert.

Le destin de Zakaria El Ouahdi et de Daniel Munoz semble décidément lié

Le natif d’Anvers est donc resté dans le Limbourg, mais demeure suivi par plusieurs formations européennes, qui pourraient passer à l’action dès janvier. Et c’est Crystal Palace qui semble avoir pris l’avantage dans ce dossier, selon Sky Sports.

Les Eagles seraient déjà en contact avec l’entourage du joueur, qui aurait donné son feu vert pour rejoindre la capitale anglaise. Il remplacerait ainsi Daniel Munoz, désormais cité dans les plus grands clubs d’Angleterre. Sacha Boey, dont le nom avait circulé du côté des Diables Rouges, reste la cible prioritaire, mais la piste menant à Zakaria El Ouahdi prend de l’ampleur.



Crystal Palace, cinquième de Premier League, n’est pas le seul club anglais intéressé par le Marocain. Everton se serait également renseigné, mais El Ouahdi privilégie un club qui ne joue pas le maintien. De son côté, Genk n’est pas fermé à un départ, mais souhaite recevoir entre dix et douze millions d’euros, bonus compris.