Des mots forts : "Ivan Leko ? Il est déjà oublié"

C'était le premier match de l'ère Rik De Mil à La Gantoise ce dimanche - et donc le premier de l'après-Ivan Leko. Les joueurs semblent avoir d'ores et déjà tourné la page.

La Gantoise a rapidement trouvé chaussure à son pied après le départ précipité d'Ivan Leko pour le Club de Bruges : Rik De Mil a débarqué à la Planet Group Arena. Le premier match de l'ère De Mil s'est mal passé avec une défaite 0-2 contre l'Antwerp, mais compte tenu des circonstances, ce n'est pas forcément étonnant.

Ce qui compte, c'est que du côté de Gand, on semble assez satisfait de la situation. Et le départ d'Ivan Leko, qui n'était pas toujours facile à vivre, semble au final être bien vécu. "Non, je n'ai pas encore eu de contact avec Leko ces derniers jours. Bien sûr, ça a été une semaine mouvementée", reconnaît Maksim Paskotsi après la rencontre. 

Ivan Leko ? "Oublié" 

"Mais au final, tout ça fait partie du football. C'est quelque chose que nous ne pouvions pas changer, et il faut aller de l'avant", estime Paskotsi. "Heureusement, nous avons rapidement trouvé un nouvel entraîneur". 

Selon Siebe Van der Heyden, la page Leko est d'ores et déjà tournée. "C'était une semaine mouvementée, avec beaucoup d'émotions pour tout le monde. Ce n'était pas facile", reconnaît le défenseur. "Mais il y a un souffle nouveau dans l'équipe, avec un nouvel entraîneur, une nouvelle aventure. Ivan Leko est oublié". 

Des propos que confirme Matisse Samoise. "J'ai appris la nouvelle par la presse, comme tout le monde. L'ancien entraîneur, c'est du passé, nous devons aller de l'avant", lâche-t-il. Ainsi va le monde du football...

