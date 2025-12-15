Improbable en D1 ACFF : deux joueurs clés de Tubize-Braine cités à... Mons, le grand rival pour le titre

En pleine course au titre en D1 ACFF, la Royale Union Tubize-Braine pourrait perdre deux joueurs clés, Zakaria Nadrani et Allan Tshimanga, au profit de son principal rival, le RAEC Mons. Par ailleurs, l'avenir de l'entraîneur Drazen Brncic est également incertain.

La Royale Union Tubize-Braine et le RAEC Mons ne se lâchent décidément pas en D1 ACFF. Alors que les Dragons ont chuté face au troisième, Virton, samedi, la RUTB a été battue sur la pelouse de la belle surprise de la saison, Habay-la-Neuve, dimanche.

Mais contrairement à Mons, Tubize-Braine n’a pas seulement perdu trois points ce week-end. Zakaria Nadrani, qui s'était confié à Walfoot.be il y a quinze jours, et Allan Tshimanga, deux joueurs clés aux yeux de Drazen Brncic, étaient absents de la feuille de match. Ils seraient en réalité en instance de transfert… vers Mons, le grand concurrent de Tubize-Braine dans la course au titre.

"C’est un coup dur, oui. Mais si certains pensent qu’ils seront mieux ailleurs, ça ne sert à rien de les retenir, c’est mieux qu’ils partent. Je ne suis pas un adepte du mercato hivernal, mais on va devoir recruter en conséquence", regrettait Drazen Brncic au micro de nos confrères de La Dernière Heure.

Tubize-Braine n’avait pas prévu ça

Le T1 de la RUTB va donc devoir trouver des solutions. "Je suis déjà en train d’étudier les profils qui nous ont été envoyés", a-t-il assuré. Mais restera-t-il lui-même sur le banc après le Nouvel An ? Rien n’est moins sûr.

En effet, l’ancien entraîneur du RFC Liège, du RWDM et de Seraing aurait été contacté par le Sporting Charleroi, qui doit recréer un nouveau staff après le départ de Rik de Mil. Zèbre de 1995 à 1998 durant sa carrière de joueur, Drazen Brncic a botté en touche : "Si j’ai été sollicité ? Je pense que plusieurs entraîneurs l’ont été. Pour le moment, je suis toujours à Tubize", a-t-il déclaré.





Si aucune de ces informations n’est encore officielle, c’est peut-être un sérieux tremblement de terre qui s’apprête à frapper la course au titre en D1 ACFF. Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 6 janvier, date à partir de laquelle les transferts pourront être finalisés.