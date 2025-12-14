Y avait-il penalty pour Saint-Trond contre Anderlecht ? Un ancien arbitre est très clair

Une phase a créé la polémique lors de RSCA-STVV : le penalty accordé aux Canaris, pour une main supposée de Thorgan Hazard. Les Mauves sont persuadés qu'il n'aurait pas dû être sifflé, et Serge Gumienny leur donne raison.

Anderlecht s'en est sorti et a renversé la situation contre Saint-Trond après avoir vu un penalty être sifflé pour ce qui, selon la VAR, était une main de Thorgan Hazard. Du côté anderlechtois, on s'insurge : les images ne sont pas claires.

C'est aussi la conclusion à laquelle est parvenu l'ancien arbitre Serge Gumienny, dans sa chronique arbitrale pour Het Belang Van Limburg. Pour lui, Mr D'Hondt n'aurait pas dû accorder penalty au vu de l'absence d'images claires. 

Heureusement que STVV ne gagne pas ce match 

"C'est étrange, car on ne peut pas siffler un penalty uniquement sur la base d'une présomption", estime Gumienny. L'intervention du VAR est tout aussi surprenante selon lui compte tenu du fait qu'il n'existait pas d'images claires de la phase. 

L'arbitrage vidéo est en effet censé intervenir uniquement en cas d'erreur "claire et flagrante" (clear and obvious), ce qui n'était pas le cas au vu du peu d'images à disposition. 

Lire aussi… Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"
"Heureusement que ce match ne s'est pas terminé sur un score de 0-1, car sinon, cela aurait été le chaos total", reconnaît Serge Gumienny à ce sujet. Comme l'a conclu Adriano Bertaccini à l'interview : "On a gagné, donc je m'en fiche, mais...". 

