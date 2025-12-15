Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé

Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé
Photo: © photonews

Coup dur pour le Club de Bruges, mais surtout pour Joaquin Seys. Le latéral gauche a dû sortir du terrain après une demi-heure, et il semble qu'il pourrait rester sur la touche quelques semaines.

Joaquin Seys a peut-être bien joué son dernier match de l'année 2025. Le latéral brugeois est sorti en première période contre Dender et a dû être soutenu pour quitter la pelouse. Ivan Leko a apporté un peu plus de clarté sur sa blessure après le match.

"Il s'est tordu la cheville", a soupiré le Croate. "Nous devons attendre d'autres examens et nous ne pouvons encore rien dire avec certitude, mais cela n'avait certainement pas l'air bon". On craint donc le pire à Bruges au vu du passé du joueur.

Joaquin Seys a en effet déjà été en proie à plusieurs blessures ces dernières années. La saison dernière, il a déjà été longtemps écarté des terrains à cause d'une déchirure musculaire sévère qui lui a fait manquer 16 matchs.

Joaquin Seys rêve de Coupe du Monde 

Pour le jeune arrière latéral, cette blessure arrive au mauvais moment, car il souhaite continuer à se montrer aux yeux de Rudi Garcia : le Brugeois a fait ses débuts en équipe nationale en octobre dernier, et a même été titularisé lors du déplacement au Kazakhstan.

On ignore encore combien de temps Seys sera absent, mais le FC Bruges a déjà dû à plusieurs reprises se passer de ses latéraux, qu'il s'agisse du Diable Rouge ou de Björn Meijer, souvent blessé lui aussi. 

