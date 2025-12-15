🎥 Sérieux coup de pouce pour Genk : Westerlo méritait-il vraiment de finir le match à dix ?

Westerlo conserve une petite pointe d'amertume malgré le point décroché au Racing Genk ce dimanche. Les Campinois menaient au score, mais ont été réduits à dix à vingt minutes du terme.

Avant la rencontre, Westerlo aurait probablement signé pour un point à la Cegeka Arena. Mais le scénario de la rencontre risque d’avoir laissé un goût amer aux Campinois.

Ce sont en effet eux qui ont ouvert le score dès la première période, grâce à Griffin Yow, et qui semblaient tenir le bon bout malgré la domination stérile des hommes de Thorsten Fink.

Une décision lourde de conséquences

Mais à vingt minutes du terme, un élément a bouleversé la fin de rencontre. D’abord averti par Michiel Allaerts pour un tacle sur Yira Sor, Emin Bayram a finalement été exclu après l’intervention du VAR, laissant ses partenaires en infériorité numérique.

Une décision qui fait débat à Westerlo, ainsi que chez les analystes du nord du pays. Sporza, dans son live commenté de la rencontre, s’est montré clair : "Il ne s’agissait pas d’une erreur manifeste, et tout simplement pas d’une erreur. C’est une décision très sévère."

Yira Sor s’écartait en effet de la trajectoire du but, tandis qu’Emin Bayram n’était pas le dernier défenseur de Westerlo. Une décision lourde de conséquences, qui a certainement facilité l’égalisation de Genk en fin de partie.

Méritait-il une carte rouge ?

