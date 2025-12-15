La fin d'une crise sans précédent ? Voici comment le conflit entre Marc Brys et Samuel Eto'o va se terminer

L'incroyable imbroglio semble toucher à sa fin au Cameroun, à une semaine à peine de la Coupe d'Afrique des Nations. Marc Brys aurait finalement rendu les armes et remis sa démission au ministère des Sports. Il percevrait 65.000 € d'indemnités de départ.

Le conflit entre Samuel Eto’o et Marc Brys a pris des proportions inédites au Cameroun. Pour rappel, le président de la fédération camerounaise a pris seul la décision de nommer un nouvel entraîneur, tandis que notre compatriote, employé par le ministère des Sports, se considérait toujours en poste.

Un imbroglio tel que deux listes des Lions Indomptables ont été publiées pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui débutera la semaine prochaine au Maroc. La première, établie par David Pagou, successeur de Marc Brys, comportait plusieurs absents de marque, comme André Onana, Vincent Aboubakar ou Michael Ngadeu (ex-Gand). La deuxième, publiée quelques jours plus tard par Marc Brys lui-même malgré son "licenciement" par Samuel Eto’o, ajoutait encore à la confusion.

Marc Brys aurait remis sa démission au Cameroun

La crise est telle au Cameroun que Marc Brys a accusé Samuel Eto’o d’avoir volontairement écarté des joueurs essentiels pour la sélection. "Comment peut-on aller à la Coupe d’Afrique sans un gardien de classe mondiale ? Ou sans des leaders comme Aboubakar ? Ça ne me surprend pas. Ça vient de quelqu’un de narcissique", a-t-il déclaré.

Entre-temps, la situation n’avait pas évolué, et beaucoup s’amusaient sur les réseaux sociaux en imaginant Marc Brys et David Pagou se disputer la place sur le banc lors de la première rencontre du Cameroun à la CAN, le 24 décembre contre le Gabon. Visiblement, il n’en sera rien.

En effet, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, Marc Brys aurait finalement accepté de quitter les Lions Indomptables et publié sa lettre de démission envoyée au ministère des Sports. Il percevrait 65.000 € d’indemnités de départ.



