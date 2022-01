CAN: l'exploit des Comores, la première place pour le Maroc, le Ghana prend la porte

Le Ghana déjà renvoyé à la maison: c'est la première surprise de taille de la phase de poules de la CAN.

Quadruple lauréat et quintuple finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana ne verra pas les huitièmes de finale de la CAN 2021. Les Black Stars ont payé cher l'exclusion rapide de leur star, André Ayew et ont subi la loi de la surprenante équipe des Comores.

Pour leur toute première participation au tournoi continental, les Comores ont surpris en s'imposant contre le Ghana au terme d'un match fou (2-3) et, avec la troisième place du groupe C et quatre points, peuvent rêver d'un ticket pour les huitièmes de finale.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Maroc a arraché le partage contre le Gabon (2-2) grâce à un superbe coup-franc d'Achraf Hakimi et assure la première place du groupe. Le Gabon prend la seconde place. Selim Amallah était monté à la demi-heure de jeu, Tarik Tissoudali a disputé les dernières minutes de la rencontre.