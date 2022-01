CAN: service minimum pour le Sénégal, Musona buteur, le Zimbabwé sauve l'honneur

L'ancien attaquant d'Anderlecht et d'Eupen a guidé son pays vers une victoire pour l'honneur, le Sénégal s'est qualifié sans forcément convaincre.

Deux autres nations se qualifient pour les huitièmes de finale de la CAN: le Sénégal et la Guinée prennent les deux premières places du groupe B et rejoignent le Cameroun, le Maroc, le Burkina Faso et le Nigeria au tour suivant.

C'est le Sénégal qui prend la première place du groupe, pourtant, Sadio Mané et ses partenaires n'auront pas vraiment convaincu durant cette phase de poules: les Lions de la Teranga, accrochés par le Malawi (0-0) se qualifient en ayant marqué que deux buts et gagné qu'un seul match. Le Malawi (4 points) peut encore espérer finir parmi les meilleurs troisièmes et se qualifier pour les huitièmes de finale.

Dans l'autre match, le Zimbabwé, déjà éliminé avant le coup d'envoi de la rencontre, a sauvé l'honneur en disposant de la Guinée, avec un but de son capitaine, Knowledge Musona, qui avait ouvert le score (2-1). Une défaite sans conséquence pour les Guinéens.